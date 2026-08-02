SEGE concluye proceso administrativo contra Universidad Potosina por falta de RVOE
La Fiscalía General del Estado confirmó que Segoviano García será citado ante el Ministerio Público por irregularidades.
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Aunque por via legal todavía sigue en proceso de investigación, en lo administrativo la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) ya concluyó el procedimiento sancionador en contra de la Universidad Potosina SC por carecer de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Así lo informó Deysi Maribel López Sierra, titular de dicha dependencia, quien complementó que feneció el proceso porque al tratarse de carreras vinculadas con ciencias de la salud, la competencia de regulación le corresponde a la federación.
Como se recordará, la institución que hasta hace unos meses se ubicaba en la avenida Venustiano Carranza, es propiedad de Arturo Segoviano García, exsecretario de Desarrollo Económico y y fue acusada de cometer fraude en junio del 2024 por al menos 31 estudiantes, quienes resultaron afectados por no tener ningún documento que validara los estudios cursados.
La funcionaria estatal complementó que, al tratarse de atribuciones reguladoras correspondientes a la Secretaría de Salud federal, el estado no tiene mayor injerencia para indagar lo concerniente al RVOE.
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Recomendó verificar en la página web de la SEGE el estatus de cada institución de educación superior, a fin de evitar este tipo de incidentes donde las familias resultan afectadas por irregularidades administrativas.
El 13 de octubre del 2024, la FGE confirmó que Segoviano García sería llamado a comparecer ante el Ministerio Público por tratarse del propietario de la institución, sin embargo, hasta el momento se desconoce se acudió ante la representación social.
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