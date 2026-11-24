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El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) ha logrado reducir los prejuicios que durante años marcaron la imagen de la institución, al demostrar que sus estudiantes cuentan con preparación para incorporarse al sector productivo y obtener empleos bien remunerados, aseguró su directora general, María Patricia Álvarez Escobedo.

Reconoció que durante mucho tiempo el Conalep fue objeto de burlas, apodos y comentarios despectivos, e incluso se le relacionaba con estereotipos negativos sobre sus estudiantes, sin embargo, consideró que estos señalamientos han perdido fuerza ante los resultados académicos y los logros que han obtenido sus alumnos.

Álvarez Escobedo sostuvo que este tipo de resultados reflejan la calidad de la formación que reciben los jóvenes, quienes, aunque cursan una carrera técnica y no necesariamente continúan con estudios universitarios, tienen oportunidades de incorporarse al mercado laboral con buenos salarios.

Añadió que uno de los beneficios de contar con planteles en municipios como Villa de Reyes, Matehuala, Ciudad Valles, Soledad y la Zona Industrial de San Luis Potosí es que los estudiantes pueden prepararse profesionalmente sin tener que trasladarse hasta la capital o enfrentar gastos adicionales para continuar sus estudios.

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La directora atribuyó el fortalecimiento de la imagen de Conalep al trabajo conjunto entre autoridades, empresas, sociedad y medios de comunicación, así como al respaldo del Gobierno estatal para mejorar las condiciones educativas y dar mayor visibilidad a los logros de sus estudiantes.

Finalmente, insistió en que los resultados de los alumnos han permitido cambiar la percepción sobre la institución y demostrar que sus egresados cuentan con herramientas para desarrollarse profesionalmente.