Exedil de Cárdenas asumirá dirección del Registro Civil
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un expresidente municipal de Cárdenas será el nuevo titular de la Dirección General del Registro Civil estatal, adelantó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
Atajó que debido a que se formalizará el nombramiento entre este viernes y el próximo lunes, prefirió reservar el nombre del nuevo funcionario estatal que suplirá a Deysi Maribel López Sierra, quien fue nombrada secretaria de Educación del Gobierno del Estado.
Sin embargo, informó que se tratará de un exalcalde del municipio cardenense, quien deberá continuar en atender y fortalecer todo el sistema administrativo y de gestión de los servicios que brinda dicha institución.
A falta de que se nombre al nuevo integrante del gabinete legal y ampliado, ya solo restarán otros cargos anunciados por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por ejemplo, la encargada de la dirección del Centro de la Artes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pese a la serie de enroques confirmados en la última semana, en la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU), Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez se mantiene como encargada de Despacho desde hace más de un año, es decir, no tiene el reconocimiento
como secretaria.
A poco más de un año que concluya su sexenio, Gallardo Cardona asumió este viernes que el 80 por ciento de los integrantes del gabinete terminarán siendo mujeres en el gabinete como parte de las medidas de paridad en la administración estatal.
no te pierdas estas noticias
Largas filas de vehículos, en torno a obras de megapuente
Flor Martínez
Sin fecha definida para la conclusión de los trabajos, siguen provocando saturación vehicular
"Insuficientes, multas por daño en Sótano de las Golondrinas"
Ana Paula Vázquez
Filmación audiovisual provocó mortalidad de aves y alteraciones en ecosistema local, denuncian
Exalcalde será nuevo titular del Registro Civil: JGTS
Rubén Pacheco
El nuevo funcionario sustituirá a Deysi López Sierra, quien asumió titularidad de la SEGE