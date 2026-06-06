Exedil de Cárdenas asumirá dirección del Registro Civil

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Un expresidente municipal de Cárdenas será el nuevo titular de la Dirección General del Registro Civil estatal, adelantó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Atajó que debido a que se formalizará el nombramiento entre este viernes y el próximo lunes, prefirió reservar el nombre del nuevo funcionario estatal que suplirá a Deysi Maribel López Sierra, quien fue nombrada secretaria de Educación del Gobierno del Estado.

Sin embargo, informó que se tratará de un exalcalde del municipio cardenense, quien deberá continuar en atender y fortalecer todo el sistema administrativo y de gestión de los servicios que brinda dicha institución.

A falta de que se nombre al nuevo integrante del gabinete legal y ampliado, ya solo restarán otros cargos anunciados por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por ejemplo, la encargada de la dirección del Centro de la Artes.

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Pese a la serie de enroques confirmados en la última semana, en la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU), Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez se mantiene como encargada de Despacho desde hace más de un año, es decir, no tiene el reconocimiento

como secretaria.

A poco más de un año que concluya su sexenio, Gallardo Cardona asumió este viernes que el 80 por ciento de los integrantes del gabinete terminarán siendo mujeres en el gabinete como parte de las medidas de paridad en la administración estatal.