Expuesta otra vez, la “pachorra” legislativa

El debate sobre la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones volvió a exhibir los rezagos del Congreso del Estado. Aunque la iniciativa fue presentada desde mayo pasado por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, el proyecto sigue atorado en comisiones y sin un dictamen claro a la vista.

“Es una causa que nos duele mucho y que representa a muchas familias, por eso confío en que en el próximo periodo legislativo podamos sacarla adelante”, aseguró Gámez en entrevista. El legislador insistió en que existe consenso entre diputadas y diputados, aunque reconoció que no pertenece a la comisión encargada de revisar la propuesta y que aún desconoce por qué no se ha solicitado la opinión técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La omisión fue confirmada por la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, quien admitió que el Congreso ni siquiera ha requerido de manera formal el análisis técnico a la FGE, requisito indispensable para que el dictamen avance. Esto, a pesar de que la ley federal ordena desde 2017 la creación de fiscalías especializadas en desapariciones y de que la propia fiscal, María Manuela García Cázares, ha declarado públicamente que no ha tenido acercamientos con el Legislativo sobre el tema.

Según Vázquez, el retraso responde a que primero se debe definir el presupuesto con la Secretaría de Finanzas y, de manera paralela, armonizar la legislación local con la federal. “No se trata solo de nombrar a un fiscal, sino de construir un órgano especializado con personal, equipo y recursos adecuados para la identificación de personas desaparecidas”, explicó.

La diputada adelantó que esta semana podrían presentarse avances en la homologación de la ley estatal con la federal, lo que permitiría iniciar las mesas de trabajo con la FGE. Por ahora, las familias de personas desaparecidas siguen a la espera de que el Congreso cumpla con una obligación pendiente desde hace más de siete años.