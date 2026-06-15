logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMOR A DIOS

Fotogalería

AMOR A DIOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Falta de infraestructura deportiva impacta en los más jóvenes

Por Samuel Moreno

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Falta de infraestructura deportiva impacta en los más jóvenes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La insuficiencia y el deterioro de espacios deportivos y recreativos en diversos sectores de la capital potosina, continúa siendo un obstáculo para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, advirtió el regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí por el PRD, Jorge Zavala López.

      El regidor señaló que muchas familias carecen de áreas adecuadas y seguras para realizar actividades físicas, recreativas y de convivencia, situación que reduce las oportunidades para fomentar hábitos saludables y fortalecer la integración comunitaria.

      Indicó que la falta de infraestructura deportiva impacta principalmente a las nuevas generaciones, pues limita las opciones para ocupar su tiempo libre en actividades que contribuyan a su formación personal y social.

      "Es fundamental contar con espacios dignos donde puedan realizar deporte y actividades familiares; eso ayuda a tener una sociedad más unida y fortalece los valores", expresó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Zavala López consideró que el abandono o la escasez de estos espacios también repercute en la cohesión social de las colonias, ya que disminuyen los puntos de encuentro para la convivencia entre vecinos y familias.

      Por ello, llamó a mantener inversiones constantes en la rehabilitación y creación de áreas deportivas y recreativas, al sostener que el ejercicio y la actividad física son herramientas clave para el desarrollo de la niñez y las juventudes, así como para la construcción de comunidades más seguras 

      y participativas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SSPC revisará actuación policial tras incidente con defensora de derechos humanos
        SSPC revisará actuación policial tras incidente con defensora de derechos humanos

        SSPC revisará actuación policial tras incidente con defensora de derechos humanos

        SLP

        Rolando Morales

        La reunión incluyó a representantes de la Contraloría y Derechos Humanos para dar seguimiento al caso.

        Tras ser liberada, Celia García asegura criminalización a personas defensoras
        Tras ser liberada, Celia García asegura criminalización a personas defensoras

        Tras ser liberada, Celia García asegura criminalización a personas defensoras

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La abogada fue detenida al pedir explicación sobre la detención de un joven tras un retiro espiritual.

        Detienen a abogada y defensora de derechos humanos
        Detienen a abogada y defensora de derechos humanos

        Detienen a abogada y defensora de derechos humanos

        SLP

        Nallely González

        La defensora fue detenida tras intervenir en favor de un joven durante un operativo policial; denuncian que no ha tenido acceso a familiares ni abogados

        Después de 15 años, SLP está por estrenar nuevo Atlas de Riesgo
        Después de 15 años, SLP está por estrenar nuevo Atlas de Riesgo

        Después de 15 años, SLP está por estrenar nuevo Atlas de Riesgo

        SLP

        Rolando Morales

        La actualización del Atlas de Riesgo permitirá identificar zonas vulnerables y mejorar la atención de emergencias en San Luis Potosí.