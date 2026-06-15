Falta de infraestructura deportiva impacta en los más jóvenes

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La insuficiencia y el deterioro de espacios deportivos y recreativos en diversos sectores de la capital potosina, continúa siendo un obstáculo para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, advirtió el regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí por el PRD, Jorge Zavala López.

El regidor señaló que muchas familias carecen de áreas adecuadas y seguras para realizar actividades físicas, recreativas y de convivencia, situación que reduce las oportunidades para fomentar hábitos saludables y fortalecer la integración comunitaria.

Indicó que la falta de infraestructura deportiva impacta principalmente a las nuevas generaciones, pues limita las opciones para ocupar su tiempo libre en actividades que contribuyan a su formación personal y social.

"Es fundamental contar con espacios dignos donde puedan realizar deporte y actividades familiares; eso ayuda a tener una sociedad más unida y fortalece los valores", expresó.

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Zavala López consideró que el abandono o la escasez de estos espacios también repercute en la cohesión social de las colonias, ya que disminuyen los puntos de encuentro para la convivencia entre vecinos y familias.

Por ello, llamó a mantener inversiones constantes en la rehabilitación y creación de áreas deportivas y recreativas, al sostener que el ejercicio y la actividad física son herramientas clave para el desarrollo de la niñez y las juventudes, así como para la construcción de comunidades más seguras

y participativas.