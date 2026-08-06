Lanzarán plataforma "Mi Taxi" en la Fenapo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La aplicación Mi Taxi iniciará funciones en la inauguración de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

SCT anuncia Mi Taxi como transporte oficial en Fenapo 2026

Refirió que alrededor del 90% de los conductores de carros de sitio ya se dieron de alta en el sistema, sin embargo, en el inicio solo operará en el esquema Android, y dentro de dos o tres meses en Apple.

"La plataforma de Mi Taxi será el transporte oficial de la Fenapo 2026, que es importante que la ciudadanía sepa, que esta plataforma tendrá viajes operados por el C5i2", comentó Martínez Acosta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tecnología y alcance de Mi Taxi en Fenapo

En entrevista, dijo que alrededor de mil 500 unidades cuentan con la herramienta digital, cuya tecnología les permitirá mejorar sus ingresos cuando los usuarios soliciten el servicio a través del teléfono celular.