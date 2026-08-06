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Lanzarán plataforma "Mi Taxi" en la Fenapo

Alrededor de 90% de conductores ya están registrados en Mi Taxi, que contará con tecnología del C5i2 para mejorar ingresos.

Por Rubén Pacheco

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Lanzarán plataforma "Mi Taxi" en la Fenapo
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      La aplicación Mi Taxi iniciará funciones en la inauguración de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      SCT anuncia Mi Taxi como transporte oficial en Fenapo 2026

      Refirió que alrededor del 90% de los conductores de carros de sitio ya se dieron de alta en el sistema, sin embargo, en el inicio solo operará en el esquema Android, y dentro de dos o tres meses en Apple.

      "La plataforma de Mi Taxi será el transporte oficial de la Fenapo 2026, que es importante que la ciudadanía sepa, que esta plataforma tendrá viajes operados por el C5i2", comentó Martínez Acosta.

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      Tecnología y alcance de Mi Taxi en Fenapo

      En entrevista, dijo que alrededor de mil 500 unidades cuentan con la herramienta digital, cuya tecnología les permitirá mejorar sus ingresos cuando los usuarios soliciten el servicio a través del teléfono celular.

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