Lanzarán plataforma "Mi Taxi" en la Fenapo
Alrededor de 90% de conductores ya están registrados en Mi Taxi, que contará con tecnología del C5i2 para mejorar ingresos.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La aplicación Mi Taxi iniciará funciones en la inauguración de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.
SCT anuncia Mi Taxi como transporte oficial en Fenapo 2026
Refirió que alrededor del 90% de los conductores de carros de sitio ya se dieron de alta en el sistema, sin embargo, en el inicio solo operará en el esquema Android, y dentro de dos o tres meses en Apple.
"La plataforma de Mi Taxi será el transporte oficial de la Fenapo 2026, que es importante que la ciudadanía sepa, que esta plataforma tendrá viajes operados por el C5i2", comentó Martínez Acosta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tecnología y alcance de Mi Taxi en Fenapo
En entrevista, dijo que alrededor de mil 500 unidades cuentan con la herramienta digital, cuya tecnología les permitirá mejorar sus ingresos cuando los usuarios soliciten el servicio a través del teléfono celular.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Alumno del Cobach representa a México en Panamericano de Ajedrez
Pulso Online
Juan Antonio Rocha, estudiante del Plantel 22 de Tamuín, compite en Medellín contra más de 800 jugadores de 28 países
Ruth González niega haber promovido denuncias bajo la 'Ley Serrano'
Ana Paula Vázquez
La senadora aseguró que está a favor de la libertad de expresión
Documentan convocatorias al Ayuntamiento para reuniones de Fenapo
Pulso Online
Oficios muestran que autoridades capitalinas fueron llamadas a mesas de seguridad, tras los señalamientos de Galindo