logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fernando Gámez presidirá la directiva del Congreso

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Fernando Gámez presidirá la directiva del Congreso
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luis Fernando Gámez Macías será la propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante el último año de la LXIV Legislatura, luego de que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) acordara que esta fuerza política encabece el órgano legislativo.

      El secretario de la JUCOPO, Héctor Serrano Cortés, confirmó que la propuesta será votada por el Pleno el próximo lunes, antes del inicio del quinto periodo de sesiones ordinarias. Aseguró que el acuerdo se alcanzó con el consenso de las distintas fuerzas políticas y que no hubo resistencia para que el PVEM asumiera la presidencia. El cambio dejaría la presidencia que actualmente ocupa la priista Sara Rocha Medina en manos del PVEM para el último año de la Legislatura.

      "Hay consenso, por eso mi gratitud con todos, no hubo ningún tipo de resistencia de nada, en absoluto. Ya sabe (el diputado) que iba a ser propuesto, ya lo sabe", expresó el coordinador 

      del PVEM.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Gámez Macías es diputado por el Distrito IX en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y actualmente encabeza la Comisión de Vigilancia. Su trabajo legislativo también ha estado marcado por los señalamientos al funcionamiento de Interapas y por cuestionamientos al ayuntamiento de San Luis Potosí tras denuncias en los servicios básicos.

      Por ahora, el cambio en la Mesa Directiva no contempla modificaciones en las presidencias de las comisiones. Serrano Cortés señaló que ese tema no ha sido abordado en la JUCOPO y que el siguiente paso será terminar de integrar la Mesa que será sometida a votación del Pleno.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP
        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reducción de tiempos afecta la participación de independientes, señala el documento firmado por Acosta Naranjo

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE
        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Poder Judicial reportó más de 11 mil sentencias en el primer año bajo modelo electo

        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)
        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)

        Admite PJE "filtración" de datos, pero desconocen gravedad (video)

        SLP

        Rubén Pacheco

        Una auditoría externa permitió retirar enlaces con los documentos en redes sociales, explicó Zarazúa Martínez

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso
        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Luis Fernando Gámez Macías, diputado por Soledad, liderará la Mesa Directiva tras consenso entre las fuerzas políticas.