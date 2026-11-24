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La empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. (ICA) obtuvo el primer contrato para la construcción de un tramo del ferrocarril de pasajeros Querétaro-Saltillo que pasa por San Luis Potosí, el de Charcas-Vanegas, por el que conseguirá un pago de casi 7,300 millones de pesos.

Contrato y licitación para tramo Charcas-Vanegas

De acuerdo con información publicada en el portal Compras MX, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTPI) dio a conocer el fallo de la licitación pública internacional LO-09-JZO-009JZO001-I-54-2026, emitido el pasado 17 de noviembre.

El expediente licitaba la construcción de 57 kilómetros de vía del subtramo Charcas-Vanegas, perteneciente al tramo II del tren de pasajeros entre Querétaro y Saltillo, del kilómetro 122 al 179.

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Detalles de la obra y participantes

La obra incluye puentes viales y peatonales, además de pasos inferiores.

Los documentos señalan que hubo cinco postores, con propuestas que oscilaron entre los 4,635.7 y los 10,804.4 millones de pesos.

La oferta ganadora fue la que encabezaba ICA, una de las empresas más favorecidas por el gobierno federal en el Tren Maya, que representa un consorcio de otras siete empresas, algunas de ellas filiales. El monto fue de 7,289.4 millones de pesos.

Este es el primer tramo del tren que cruza territorio potosino en concluir el proceso de contratación, pues los que ya habían iniciado, de San Miguel de Allende, Guanajuato a Villa de Reyes, y el de ese municipio a la Zona Industrial de la capital, fueron cancelados o pospuestos.

Están pendientes de licitación los tramos de la Zona Industrial a la Terminal Terrestre Potosina, de ahí a Mexquitic, el de esta localidad a Charcas y el de Vanegas al tramo zacatecano de la vía.