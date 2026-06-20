FGE analiza seguir con acusación por desfalco en la Secretaría de Salud
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego que Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos, el Ministerio Público analizará la causa penal para valorar si la imputación sigue vigente o
ya prescribió.
Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien reconoció que también se pondrá a consideración, a fin de estudiar si no existe otra circunstancia.
En días pasados, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, manifestó que la FGE será la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del monto millonario.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La fiscal general subrayó que, si bien la acusación contra Lutzow Steiner quedó cerrada, la investigación por el delito de ejercicio abusivo de funciones puede reabrirse, pero antes deberá analizarse lo antes referido.
"El amparo fue concedido para efectos del tema de su responsabilidad, y la Sala (del Poder Judicial del Estado) determinó absolverlo y eso fue la consecuencia del amparo", remató
la entrevistada.
Previamente, el pasado 15 de junio Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), afirmó que no existe una figura legal para que el estado le ofrezca al exfuncionario estatal una disculpa pública y una indemnización por mantenerlo apresado por casi cuatro años.
no te pierdas estas noticias
En Morena ya perfilan licencias en busca de candidaturas
Ana Paula Vázquez
Rita Ozalia y Carlos Arreola, entre los que participarán en el registro de aspirantes programado para el viernes
Entregan licencias a negocios de gorditas en Morales
Rolando Morales
El titular Ángel de la Vega Pineda explicó que la reforma al reglamento permitió resolver problemas de uso de suelo
Esperan a 4 mil visitantes en panteones de Soledad por Día del Padre
Flor Martínez
Antonio Zamarripa informó que la afluencia será menor que en el Día de las Madres