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FGE analiza seguir con acusación por desfalco en la Secretaría de Salud

Por Rubén Pacheco

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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FGE analiza seguir con acusación por desfalco en la Secretaría de Salud
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      Luego que Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos, el Ministerio Público analizará la causa penal para valorar si la imputación sigue vigente o 

      ya prescribió.

      Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien reconoció que también se pondrá a consideración, a fin de estudiar si no existe otra circunstancia.

      En días pasados, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, manifestó que la FGE será la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del monto millonario.

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      La fiscal general subrayó que, si bien la acusación contra Lutzow Steiner quedó cerrada, la investigación por el delito de ejercicio abusivo de funciones puede reabrirse, pero antes deberá analizarse lo antes referido. 

      "El amparo fue concedido para efectos del tema de su responsabilidad, y la Sala (del Poder Judicial del Estado) determinó absolverlo y eso fue la consecuencia del amparo", remató 

      la entrevistada.

      Previamente, el pasado 15 de junio Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), afirmó que no existe una figura legal para que el estado le ofrezca al exfuncionario estatal una disculpa pública y una indemnización por mantenerlo apresado por casi cuatro años.

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