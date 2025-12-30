logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Fotogalería

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Filas de última hora en recaudadoras; ¿Dónde y qué horario manejan?

La Sefin informó que estarán recibiendo a contribuyentes en los últimos días del año

Por Iván Edmundo Rodríguez

Diciembre 30, 2025 10:16 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Ante las filas que se han generado en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas (Sefin), se dieron a conocer los horarios en los que estarán atendiendo a contribuyentes en los últimos días del año.

Se informó que hoy "puedes realizar tus trámites en nuestras oficinas de Fenapo, Cuauhtémoc o Soledad II de 8:00 a 18:00 horas".  

También, la Sefin señaló que el próximo jueves no habrá servicio y que el miércoles 31 de diciembre será de 8:00 a 14:00 horas.

Checa los horarios: 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Más de 120 mil autos 'chocolate' pagarán placas

La Sefin espera recaudar 649.1 mdp por control vehicular en el ejercicio 2026

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca operativo contra pirotecnia de alto impacto
Arranca operativo contra pirotecnia de alto impacto

Arranca operativo contra pirotecnia de alto impacto

SLP

Samuel Moreno

Autoridades estatales y municipales implementarán recorridos durante 30 y 31 de diciembre

Filas de última hora en recaudadoras; ¿Dónde y qué horario manejan?
Filas de última hora en recaudadoras; ¿Dónde y qué horario manejan?

Filas de última hora en recaudadoras; ¿Dónde y qué horario manejan?

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La Sefin informó que estarán recibiendo a contribuyentes en los últimos días del año

Desciende temperatura en SLP por ingreso del Frente 25
Desciende temperatura en SLP por ingreso del Frente 25

Desciende temperatura en SLP por ingreso del Frente 25

SLP

Redacción

¿Cuál es el pronóstico por región?

Busca GCM cerrar el año con "saldo blanco"
Busca GCM cerrar el año con "saldo blanco"

Busca GCM cerrar el año con "saldo blanco"

SLP

Leonel Mora