Filas de última hora en recaudadoras; ¿Dónde y qué horario manejan?
La Sefin informó que estarán recibiendo a contribuyentes en los últimos días del año
Ante las filas que se han generado en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas (Sefin), se dieron a conocer los horarios en los que estarán atendiendo a contribuyentes en los últimos días del año.
Se informó que hoy "puedes realizar tus trámites en nuestras oficinas de Fenapo, Cuauhtémoc o Soledad II de 8:00 a 18:00 horas".
También, la Sefin señaló que el próximo jueves no habrá servicio y que el miércoles 31 de diciembre será de 8:00 a 14:00 horas.
Checa los horarios:
