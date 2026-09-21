Ve Galindo aciertos de Gallardo, pero enumera retos

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A cinco años del inicio de la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que uno de los principales rasgos del gobierno ha sido la inversión en infraestructura y movilidad, aunque sostuvo que persisten áreas que requieren mayor atención, particularmente en salud, educación y seguridad pública.

El edil señaló que la construcción de obra pública ha sido una constante en distintas administraciones estatales y afirmó que el actual gobernador ha mantenido esa línea. En ese sentido, destacó las inversiones realizadas en infraestructura y proyectos de movilidad durante el actual sexenio.

No obstante, al ser cuestionado sobre los pendientes de la administración estatal, Galindo apuntó que la evaluación de cualquier gobierno también debe considerar el desempeño en rubros como salud y educación. Indicó que ambos sectores requieren mayores recursos y esfuerzos para fortalecer la atención a la población, además de mantener el trabajo en materia de seguridad pública.

Respecto a la relación institucional con el gobernador, aseguró que durante estos cinco años ha sido positiva, aunque reconoció que han existido diferencias entre las estructuras administrativas de ambos niveles de gobierno.

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Como ejemplo, mencionó los retrasos en la liberación de trámites relacionados con obra pública municipal por parte de la Contraloría estatal, situación que, dijo, afectó el ritmo de inversión en la capital.

Pese a ello, sostuvo que los proyectos municipales seguirán adelante y atribuyó el retraso a decisiones ajenas al Ayuntamiento. Incluso consideró que el desfase podría provocar que varias obras se inauguren durante los primeros meses de 2027.

"Al final las obras se van a hacer", afirmó, al señalar que lo importante es que se concreten acciones que mejoren la movilidad y los servicios para la población.