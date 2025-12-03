Foráneos, 30% de los "sin casa": Galindo C.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que cerca del 30% de las personas en situación de calle de la capital, provienen de otras entidades cercanas.

Añadió que en conjunto con el Sistema Municipal DIF se ha brindado atención a este grupo de personas con acciones como la apertura del albergue invernal ante el descenso de temperaturas.

"Es un trabajo permanente que hace el DIF que además de apoyarlos en todos estos temas, busca a sus familiares, redes de apoyo y amigos", expresó.

Detalló que en recorridos se han registrado personas provenientes de estados como Nuevo León, Guanajuato y Ciudad de México, por lo que las vías de trabajo también incluyen la búsqueda de sus redes familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afirmó desconocer la veracidad de que estas personas son abandonadas en la entidad, pero reconoció que un porcentaje importante sí provienen de otras entidades. "No sé si abandonados, pero sí es cierto que un gran porcentaje, más del 30 o 35%, no son de San Luis Potosí".

El lunes el DIF Municipal arrancó el albergue invernal ubicado en Coronel Romero y Salvador Nava, donde se ofrece servicio de 8 de la noche a 8 de la mañana y donde las personas que aceptan el apoyo pasan por un filtro sanitario donde reciben chequeo médico, valoración de trabajo social y psicología.

Se asean, reciben ropa, una cena caliente, así como un espacio seguro para dormir. Por la mañana desayunan y de ser necesario, son acompañados para buscar a su familia.