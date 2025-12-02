logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

DIF brinda protección a las personas en situación de calle

La presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga y el alcalde Enrique Galindo, pusieron en funcionamiento el albergue temporal invernal 2025-2026

Por Redacción

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
DIF brinda protección a las personas en situación de calle

El Alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos y la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, encabezaron la apertura del albergue temporal invernal 2025–2026, que por cuarto año consecutivo se pone en operación para proteger la salud y la vida de personas en situación de calle durante la temporada de bajas temperaturas. La titular del organismo, Estela Arriaga, indicó que las y los usuarios voluntariamente aceptan ser trasladados o acuden por su cuenta al espacio ubicado en la zona de Coronel Romero y Salvador Nava, donde se ofrece servicio de 8 de la noche a 8 de la mañana.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que “Las personas en situación de calle las etiquetamos negativamente y son personas educadas que tienen una situación desafortunada en la vida, pero para eso está el DIF y el Gobierno Municipal, para ayudarlos”.

Explicó que quienes aceptan el apoyo pasan por un filtro sanitario donde reciben chequeo médico, valoración de trabajo social y psicología, realizan su aseo personal, se les otorga ropa limpia, una cena caliente, así como un espacio seguro para dormir. Por la mañana desayunan y en casos necesarios se realiza el acompañamiento para la búsqueda de redes familiares, documentos de identidad u oportunidades laborales.

El objetivo del programa es “salvaguardar a quienes más lo necesitan de las temperaturas extremas que se registran por la noche y madrugada; muchas personas aceptan ir desde los primeros días y después regresan por decisión propia”, señaló la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, quien también agradeció los reportes de la ciudadanía, que han permitido identificar a más personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad. Cuando la persona acepta irse al albergue, se le traslada; si decide quedarse, se le revisa su estado de salud, se le brinda cobija y pan, siempre respetando su voluntad”, explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El año pasado, el albergue atendió a 70 personas (65 hombres y 5 mujeres), con un total de 1,232 pernoctas. Este año se espera una cifra similar o mayor debido a las bajas temperaturas previstas. En caso de encontrar familias o menores de edad, el DIF Municipal realiza la canalización correspondiente a otras instancias de protección, ya que este espacio únicamente puede recibir a personas adultas mayores de 18 años que no estén bajo el influjo de alcohol o drogas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos
Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

SLP

Samuel Moreno

Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura
Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura

Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura

SLP

Samuel Moreno

Minicipios no deben aplicar tal recurso para pago de aguinaldos

Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos
Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos

Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos

SLP

Rubén Pacheco

Sefin les propuso a alcaldías crear un fondo ahorro, pero 80% rechazó la idea

Frustran un intento de despedidos en KCS
Frustran un intento de despedidos en KCS

Frustran un intento de despedidos en KCS

SLP

Martín Rodríguez

Alianza de empresas ferrocarrileras impide despidos de maquinistas en T-MEC