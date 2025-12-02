DIF brinda protección a las personas en situación de calle

El Alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos y la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, encabezaron la apertura del albergue temporal invernal 2025–2026, que por cuarto año consecutivo se pone en operación para proteger la salud y la vida de personas en situación de calle durante la temporada de bajas temperaturas. La titular del organismo, Estela Arriaga, indicó que las y los usuarios voluntariamente aceptan ser trasladados o acuden por su cuenta al espacio ubicado en la zona de Coronel Romero y Salvador Nava, donde se ofrece servicio de 8 de la noche a 8 de la mañana.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que “Las personas en situación de calle las etiquetamos negativamente y son personas educadas que tienen una situación desafortunada en la vida, pero para eso está el DIF y el Gobierno Municipal, para ayudarlos”.

Explicó que quienes aceptan el apoyo pasan por un filtro sanitario donde reciben chequeo médico, valoración de trabajo social y psicología, realizan su aseo personal, se les otorga ropa limpia, una cena caliente, así como un espacio seguro para dormir. Por la mañana desayunan y en casos necesarios se realiza el acompañamiento para la búsqueda de redes familiares, documentos de identidad u oportunidades laborales.

El objetivo del programa es “salvaguardar a quienes más lo necesitan de las temperaturas extremas que se registran por la noche y madrugada; muchas personas aceptan ir desde los primeros días y después regresan por decisión propia”, señaló la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, quien también agradeció los reportes de la ciudadanía, que han permitido identificar a más personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad. Cuando la persona acepta irse al albergue, se le traslada; si decide quedarse, se le revisa su estado de salud, se le brinda cobija y pan, siempre respetando su voluntad”, explicó.

El año pasado, el albergue atendió a 70 personas (65 hombres y 5 mujeres), con un total de 1,232 pernoctas. Este año se espera una cifra similar o mayor debido a las bajas temperaturas previstas. En caso de encontrar familias o menores de edad, el DIF Municipal realiza la canalización correspondiente a otras instancias de protección, ya que este espacio únicamente puede recibir a personas adultas mayores de 18 años que no estén bajo el influjo de alcohol o drogas.