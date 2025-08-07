logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fotos | Toman presidencia del STJE en exigencia de pagos

Jubilados denuncian que la Dirección de Pensiones los remitió con los magistrados

Por Martín Rodríguez

Agosto 07, 2025 11:13 a.m.
A
Fotos: Pulso

Fotos: Pulso

Trabajadores jubilados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) tomaron las instalaciones de la Presidencia, en protesta por el incumplimiento del pago de sus bonos prometidos. 

Se trata de la primer protesta desde que en agosto de 2024, el presidente de los magistrados, Arturo Morales Silva y la Secretaría de Finanzas trataron de negociar la paga de los bonos pendientes. 

A diferencia de otros poderes del Estado, en el judicial, se quejan de que el Gobierno no ha suministrado los recursos para la nivelación salarial de los trabajadores en activo, y por lo tanto, tampoco puede cumplir con los jubilados

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los trabajadores explicaron que fue la propia Dirección General de Pensiones (DGP), quien los remitió con la presidencia del STJE, para las cuestiones de nivelación salarial, como condición para otorgar el incremento a los jubilados

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Toman presidencia del STJE en exigencia de pagos
Fotos | Toman presidencia del STJE en exigencia de pagos

Fotos | Toman presidencia del STJE en exigencia de pagos

SLP

Martín Rodríguez

Jubilados denuncian que la Dirección de Pensiones los remitió con los magistrados

Necesario atender Carr. ´57 de manera integral: Azuara Z.
Necesario atender Carr. ´57 de manera integral: Azuara Z.

Necesario atender Carr. ´57 de manera integral: Azuara Z.

SLP

Leonel Mora

Dice el PVEM que encabeza las encuestas
Dice el PVEM que encabeza las encuestas

Dice el PVEM que encabeza las encuestas

SLP

Leonel Mora

Luego que lideresa morenista reiterara que no apoyarán a candidatos con familiares en cargos

Atiende Bomberos 10 emergencias diarias
Atiende Bomberos 10 emergencias diarias

Atiende Bomberos 10 emergencias diarias

SLP

Flor Martínez

Entre los incidentes más delicados fueron 3 incendios en casas: BD