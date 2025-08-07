Fotos | Toman presidencia del STJE en exigencia de pagos

Trabajadores jubilados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) tomaron las instalaciones de la Presidencia, en protesta por el incumplimiento del pago de sus bonos prometidos.

Se trata de la primer protesta desde que en agosto de 2024, el presidente de los magistrados, Arturo Morales Silva y la Secretaría de Finanzas trataron de negociar la paga de los bonos pendientes.

A diferencia de otros poderes del Estado, en el judicial, se quejan de que el Gobierno no ha suministrado los recursos para la nivelación salarial de los trabajadores en activo, y por lo tanto, tampoco puede cumplir con los jubilados.

Los trabajadores explicaron que fue la propia Dirección General de Pensiones (DGP), quien los remitió con la presidencia del STJE, para las cuestiones de nivelación salarial, como condición para otorgar el incremento a los jubilados.