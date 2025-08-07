Atiende Bomberos 10 emergencias diarias

En los últimos ocho días, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos ha atendido un promedio de diez emergencias diarias, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Detalló que entre los incidentes más delicados se encuentran tres incendios en casas habitación, provocados por sobrecargas eléctricas, así como instalaciones de gas defectuosas; afortunadamente, en ninguno de estos casos se registraron pérdidas humanas.

Indicó que la atención de emergencias se ha presentado tanto en la capital potosina como en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos. La más reciente ocurrió ayer en la mañana en la Zona Industrial.

Por otro lado, anunció que el Cuerpo de Bomberos colaborará con la Coordinación Estatal de Protección Civil durante el desarrollo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), con la finalidad de supervisar las condiciones de los tanques de gas de los puestos de comida instalados en el recinto ferial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, refirió que se destinarán cinco elementos diarios para realizar recorridos, inspecciones y atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

“Nuestros compañeros bomberos estarán haciendo rutinas durante el transcurso del día, revisando cualquier incidencia que se pudiera presentar”, finalizó.