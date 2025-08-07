logo pulso
Dice el PVEM que encabeza las encuestas

Luego que lideresa morenista reiterara que no apoyarán a candidatos con familiares en cargos

Por Leonel Mora

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Dice el PVEM que encabeza las encuestas

Luego de la visita a San Luis Potosí de la lideresa del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, quien reiteró que su partido no apoyará en el 2027 a aspirantes que tengan nexos familiares con gobernantes actuales, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, se mostró respetuoso de la postura, pero subrayó que, en el estado, los datos duros favorecen a su instituto político.

Respetó que Morena se vea como favorito en San Luis Potosí, aunque señaló que “las encuestas más consistentes, como la de De las Heras Demotecnia, muestran un escenario distinto al que se planteó públicamente”.

De acuerdo con dicho estudio, el Partido Verde encabeza las preferencias ciudadanas rumbo a la gubernatura de 2027 con un 41 por ciento de intención de voto, frente a un 25 por ciento de Morena. 

Para Segura Morquecho, esta diferencia no es casualidad, sino que es “un reflejo del trabajo sostenido que se ha realizado desde el gobierno del estado y los ayuntamientos con resultados visibles en infraestructura, seguridad y programas sociales”.

También resaltó que el PVEM aparece como la opción con mayores posibilidades de triunfo, según la percepción ciudadana y como segunda preferencia para una parte significativa del electorado, lo que confirma una base sólida y en crecimiento. “Este respaldo se ha ganado en territorio, no en encuestas”, agregó.

Ignacio Segura subrayó que el Partido Verde llegará fortalecido al siguiente proceso electoral con estructura, aprobación y una ruta clara: “El Verde tiene su mayor alianza con la ciudadanía que respalda los resultados”, concluyó.

