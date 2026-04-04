Fragmentan atención a víctimas

En San Luis Potosí, la atención institucional a mujeres víctimas de violencia ha estado marcada por la fragmentación de servicios, lo que ha obligado a las usuarias a acudir a distintas dependencias y repetir sus testimonios en cada instancia, un proceso que incrementa el desgaste emocional y, en algunos casos, deriva en el abandono de los procedimientos.

Protocolo único para atención a mujeres en situación de violencia

Esta problemática es reconocida en el Protocolo Único de Atención a Mujeres, Adolescentes y Niñas en Situación de Violencia, publicado el 1 de abril en el Periódico Oficial del Estado, donde se plantea que "existe la necesidad de establecer una ruta coordinada entre instituciones para evitar la revictimización".

El documento advierte que la falta de articulación entre dependencias ha generado rutas de atención fragmentadas, lo que impacta directamente en el acceso a la justicia y en la continuidad de los casos, especialmente en contextos de violencia de género.

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Implementación de la ruta única y participación institucional

Como respuesta, se establece la implementación de una "Ruta Única de Atención", que deberá activarse desde el primer contacto con la víctima, con el fin de canalizar y dar seguimiento a los casos sin que las personas tengan que repetir su historia en múltiples espacios institucionales.

El protocolo también identifica que la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas continúa siendo un problema estructural en la entidad, particularmente en municipios con Alerta de Violencia de Género como San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín, donde se han registrado delitos como violencia familiar, violación y feminicidio en años recientes.

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Para atender esta situación, el modelo contempla tres niveles de intervención y la participación de diversas instancias, entre ellas la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, corporaciones de seguridad y dependencias de salud.