Frente 36 traerá vientos fuertes y mínimas de hasta 6°C
Protección Civil prevé máximas de hasta 37°C en la Huasteca y mínimas de 6°C en la zona centro
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el Frente Frío 36 impactará a San Luis Potosí con vientos fuertes y variaciones importantes de temperatura en las distintas regiones del estado.
De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de hasta 32 grados en la zona centro y de 37 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 6 grados en la zona centro y 9 grados en el Altiplano.
Ante las rachas de viento, la dependencia emitió una serie de recomendaciones preventivas para evitar accidentes y daños materiales.
En casa, se pide asegurar láminas, tinacos, antenas, lonas y objetos sueltos en azoteas, retirar macetas o muebles ligeros de patios y balcones, así como cerrar puertas y ventanas. También se recomienda evitar cables o extensiones expuestas y contar con linterna, pila externa y radio ante posibles cortes de energía eléctrica.
Para quienes circulen en vehículo, Protección Civil exhorta a reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas o puentes y evitar estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.
En el caso de peatones, se recomienda no caminar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables. Si se detectan cables caídos, deben reportarse de inmediato y evitar cualquier acercamiento.
Las autoridades mantienen vigilancia ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climatológicas y llaman a la población a mantenerse informada por canales oficiales.
