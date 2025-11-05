logo pulso
SLP

Frente frío 12 provocará heladas en SLP: CEPC

Autoridades piden extremar precauciones ante el ingreso del frente frío número 12

Por Redacción

Noviembre 05, 2025 07:53 a.m.
A
Frente frío 12 provocará heladas en SLP: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió sobre el ingreso del frente frío número 12, que traerá un notable descenso de temperatura en San Luis Potosí durante los próximos días, con mínimas de hasta 4 grados en la zona centro y probabilidad de heladas en el Altiplano.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 25 °C en la zona centro y hasta 31 °C en la Huasteca, mientras que las mínimas oscilarán entre 4 °C y 6 °C, principalmente en municipios del Altiplano y zonas altas de la capital potosina.

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas ante el descenso térmico:

  • Usar varias capas de ropa para conservar el calor corporal.

  • Verificar que calentadores y estufas estén ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

  • Cubrir tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

  • Mantener una buena hidratación y consumir alimentos ricos en vitamina C.

  • Prestar atención especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a evitar cambios bruscos de temperatura y reportar emergencias al 911.

