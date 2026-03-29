logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP

Prevén tormentas y rachas de 60 km/h

Por Redacción

Marzo 29, 2026 08:05 a.m.
A
Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este domingo se mantendrá el descenso y refrescamiento de temperaturas en las cuatro regiones del estado, debido a la presencia del frente frío número 42.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevén lluvias puntuales a partir de la tarde, con potencial de tormentas fuertes entre lunes y martes, principalmente en zonas serranas de la región Media y la Huasteca.

La dependencia también alertó por rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, especialmente en municipios del Altiplano, Centro y Media, lo que podría generar riesgos en estructuras ligeras o árboles.

Además, se mantiene condición propicia para incendios forestales y urbanos, por lo que se pidió a la población evitar quemas y reportar cualquier incidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En materia de salud, se recomendó abrigarse adecuadamente, en especial niñas, niños y personas adultas mayores, ante el descenso de temperaturas que podría provocar enfermedades respiratorias.

La autoridad estatal reiteró que, ante cualquier emergencia, se encuentran disponibles los números 911 y 089 para denuncia anónima.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP
Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP

Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP

SLP

Redacción

Prevén tormentas y rachas de 60 km/h

Apoyo a RGS divide al PT en la entidad
Apoyo a RGS divide al PT en la entidad

Apoyo a RGS divide al PT en la entidad

SLP

Ana Paula Vázquez

El partido se deslinda de lo dicho por su diputada Leticia Vázquez

Atienden las necesidades de Barrio Vergel
Atienden las necesidades de Barrio Vergel

Atienden las necesidades de Barrio Vergel

SLP

Rolando Morales

Piden que lotes baldios se vigilen para evitar quemas
Piden que lotes baldios se vigilen para evitar quemas

Piden que lotes baldios se vigilen para evitar quemas

SLP

Leonel Mora