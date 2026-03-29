Frente frío 42 mantendrá descenso de temperatura y lluvias en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este domingo se mantendrá el descenso y refrescamiento de temperaturas en las cuatro regiones del estado, debido a la presencia del frente frío número 42.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevén lluvias puntuales a partir de la tarde, con potencial de tormentas fuertes entre lunes y martes, principalmente en zonas serranas de la región Media y la Huasteca.

La dependencia también alertó por rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, especialmente en municipios del Altiplano, Centro y Media, lo que podría generar riesgos en estructuras ligeras o árboles.

Además, se mantiene condición propicia para incendios forestales y urbanos, por lo que se pidió a la población evitar quemas y reportar cualquier incidente.

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En materia de salud, se recomendó abrigarse adecuadamente, en especial niñas, niños y personas adultas mayores, ante el descenso de temperaturas que podría provocar enfermedades respiratorias.

La autoridad estatal reiteró que, ante cualquier emergencia, se encuentran disponibles los números 911 y 089 para denuncia anónima.