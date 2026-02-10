logo pulso
SLP

Frente por las 40 Horas alerta sobre reforma laboral

Se denuncia que la iniciativa permite jornadas de hasta 12 horas y excluye economía informal.

Por Rolando Morales

Febrero 10, 2026 11:54 a.m.
A
Frente por las 40 Horas alerta sobre reforma laboral

El Frente Nacional por las 40 Horas en San Luis Potosí lanzó un exhorto directo a los senadores potosinos para frenar lo que calificó como una "reforma trampa" a la jornada laboral que, advirtieron, pretende aprobarse en el Senado mediante un proceso acelerado.

La organización sostuvo que el dictamen no garantiza mejores condiciones reales para la clase trabajadora y, por el contrario, mantiene esquemas que favorecen la sobreexplotación.

El colectivo señaló que no se opone a la reducción de la jornada semanal, sino a que esta se implemente sin asegurar condiciones mínimas de descanso y salud. "Una reforma verdadera no se mide sólo con el número de horas en la ley, sino con sus efectos en el cuerpo y en la vida cotidiana", expusieron.

Entre los principales señalamientos, denunciaron que la propuesta no establece dos días consecutivos de descanso por cada cinco días laborados. Mantener únicamente un día libre por cada seis trabajados, argumentaron, impide la recuperación física y mental de las personas trabajadoras. "Dos días no son un lujo, son un mínimo fisiológico y social", afirmaron.

También criticaron los cambios planteados al pago de horas extras. De acuerdo con el Frente, la reforma extendería el pago doble hasta la hora 12 y el triple a partir de la 13, lo que permitiría jornadas de hasta 12 horas continuas. A su juicio, esto "normaliza y abarata el agotamiento", además de incentivar cargas laborales más extensas en lugar de reducirlas.

Otro punto de preocupación es que las nuevas definiciones de "patrón" y "jornada", basadas en contratos y acuerdos, dejarían fuera a buena parte de la economía informal. Recordaron que, según datos del INEGI, este sector representa una proporción significativa del empleo en la entidad, por lo que miles de trabajadores quedarían sin protección legal.

El colectivo añadió que la iniciativa tampoco contempla mecanismos sólidos de inspección y vigilancia por parte de las autoridades laborales, lo que podría convertir el nuevo marco legal en "letra muerta". "Un derecho sin supervisión no es un derecho, es retórica", subrayaron.

Ante este panorama, el Frente convocó a movilizaciones en la Ciudad de México y llamó a la ciudadanía potosina a respaldar acciones locales y presión digital dirigida a los senadores Ruth González Silva, Gilberto Hernández Villafuerte y Verónica Rodríguez Hernández. Exigieron que voten en contra del dictamen y respalden una reforma que establezca de inmediato la jornada de 40 horas semanales con dos días de descanso obligatorios. "La reducción debe ser para vivir, no sólo para producir", concluyeron.

SLP

Rolando Morales

Se denuncia que la iniciativa permite jornadas de hasta 12 horas y excluye economía informal.

