Fuertes lluvias dañaron dos puentes, dice la JEC

Derivado de las fuertes tormentas registradas en los últimos días en las zonas Centro y Altiplano, dos puentes vehiculares presentaron daños estructurales, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

Daños estructurales en puentes vehiculares de San Luis Potosí

Explicó que este martes personal realizó inspección física de caminos, carreteras y puentes de jurisdicción estatal, ubicándose dos pasos de vehículos con "daños muy fuertes".

Describió que el más afectado se localiza en el camino de carretera 57 al municipio de Villa de Arista, cuya infraestructura se encuentra en proceso de revisión para determinar si se demuele y reconstruye o si aún se puede arreglar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Junta Estatal de Caminos inspecciona puentes afectados por tormentas

"Estamos trabajando en eso, en pasos y dejar mientras unos nuevos para todo el transporte de carga que ahorita es temporada de cosecha en la región, ya que es una actividad productiva muy importante", añadió.

El funcionario estatal dijo que, desde febrero pasado, la institución se encuentra concentrada en municipios de la Zona Huasteca, a fin de atender desasolve de cunetas y pasos de agua.