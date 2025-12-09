Gallardo deja en manos de Congreso presupuesto para la UASLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo un llamado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para que retome el diálogo directo con las y los diputados locales, luego de que la Comisión de Hacienda del Estado aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos 2026 con una disminución de más de 186 millones de pesos en la aportación estatal para la institución.

El mandatario subrayó que es necesario que la Universidad presente formalmente sus necesidades financieras ante el Congreso para avanzar en la revisión presupuestal.

Gallardo señaló que actualmente existe un distanciamiento que ha complicado la comunicación entre la UASLP y el Poder Legislativo, situación que ha generado confusiones y retrasos en el análisis de recursos para el próximo ejercicio fiscal. Explicó que el Congreso ha buscado reunirse con autoridades universitarias, pero sin obtener una respuesta concreta que permita atender sus planteamientos.

Además, enfatizó que la interlocución debe darse sin intermediarios y que corresponde a la universidad exponer de manera directa sus argumentos y requerimientos ante las y los legisladores. Consideró que la falta de acercamiento ha dificultado que el Congreso pueda evaluar con claridad el presupuesto solicitado por la institución, lo que derivó en los ajustes realizados en comisiones.

El gobernador insistió en que su administración mantiene disposición para apoyar financieramente a la máxima casa de estudios, como se ha hecho en años anteriores. No obstante, recordó que la aprobación del Presupuesto de Egresos es una facultad del Poder Legislativo, por lo que es fundamental que la UASLP atienda los llamados al diálogo y participe en el proceso de deliberación.

Finalmente, Gallardo reiteró que el objetivo es garantizar un análisis responsable y transparente del presupuesto estatal, en el que la universidad pueda defender sus necesidades y el Congreso cuente con la información suficiente para tomar una decisión. Señaló que, mientras no exista esa comunicación directa, será complicado avanzar en la definición de los recursos para 2026.