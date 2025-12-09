Congreso recorta 186 mdp a la UASLP

La Comisión de Hacienda del Estado aprobó el dictamen correspondiente al Presupuesto de Egresos 2026, en el que reduce en más de 186 millones de pesos la aportación estatal a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo para el próximo año.

El documento será sometido a votación del Pleno este jueves, en medio del clima de tensión que persiste entre el rector Alejandro Zermeño Guerra y diputadas y diputados de la LXIII Legislatura.

La iniciativa del Ejecutivo, emitida el 20 de noviembre pasado, establecía en su artículo 9 una aportación de 506 millones 155 mil 546 pesos presentada como "la totalidad de la disponibilidad presupuestaria" para cumplir con el convenio federal–estatal de financiamiento universitario.

No obstante, el dictamen aprobado por la Comisión redujo la cifra a 320 millones de pesos, es decir, 186 millones 155 mil 546 pesos menos, equivalente a una baja del 36.8% frente al planteamiento original.

El ajuste a la baja se registra tras semanas de fricción entre la UASLP y el Congreso. Hace quince días, la Comisión citó al rector para revisar la situación financiera de la institución. Zermeño aceptó dialogar, pero propuso realizar la reunión en instalaciones universitarias. Cuando llegó la fecha, la mayoría de las diputadas y diputados no asistió, lo que generó reclamos públicos y tensó aún más la relación.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Gabriela López Torres cuestionó que la Legislatura estuviera repitiendo el error del año anterior. Recordó que para 2025 el Congreso aprobó solo 300 millones de pesos, aunque la UASLP terminó operando con 506 millones mediante el convenio con la Federación.

López Torres señaló que, si ya quedó demostrado que 300 millones son insuficientes, resulta incongruente fijar ahora una aportación de 320 millones. Su planteamiento no recibió respuesta y la Comisión procedió directamente a la votación, que fue aprobada por unanimidad.

El párrafo II del considerando noveno del dictamen explica que para la Comisión es fundamental tener los datos sobre el destino del gasto y la aplicación de los recursos asignados a la UASLP.

Y reprocha que "al no contar con la suficiente información por parte de dicha institución educativa", es que decide "incrementar" la partida universitaria de 300 millones de pesos a 320 millones.