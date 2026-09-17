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Gallardo encabeza Grito de Independencia en Plaza de Armas

La ceremonia incluyó una verbena popular y la presentación del cantante Moy Bobadilla

Por Pulso Online

Septiembre 17, 2026 07:39 a.m.
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Gallardo encabeza Grito de Independencia en Plaza de Armas
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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, realizada en la Plaza de Armas de la capital potosina.

      Desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, el mandatario recordó a los personajes del movimiento iniciado en 1810 y lanzó arengas dedicadas al Altiplano, la Zona Media y la Huasteca potosina, además de proclamar "¡Viva San Luis Potosí!" y "¡Viva México!".

      De acuerdo con información del Gobierno estatal, miles de personas asistieron a la conmemoración, aunque no se proporcionó una cifra precisa de participantes.

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      Antes de la ceremonia, Gallardo Cardona inauguró una verbena popular instalada en la Plaza de Armas, donde fueron distribuidos gratuitamente alimentos y bebidas tradicionales.

      El programa también incluyó música y bailables. La jornada concluyó con la presentación del cantante de regional mexicano Moy Bobadilla ante los asistentes reunidos en el Centro Histórico.

      Las autoridades estatales reportaron que la celebración transcurrió sin incidentes relevantes.

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