Saldo blanco en SLP tras festejos patrios: GCE

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Los festejos patrios realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí concluyeron con saldo blanco, informó Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

El funcionario destacó que la Guardia Civil Estatal implementó un operativo preventivo antes, durante y después de las celebraciones por el Grito de Independencia, así como durante los desfiles conmemorativos.

De acuerdo con el titular de la SSPCE, el despliegue permitió mantener presencia policial en los puntos donde se concentraron las actividades cívicas y la población, con el objetivo de preservar el orden y atender cualquier situación que pudiera presentarse.

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Juárez Hernández señaló que las acciones de seguridad se extendieron a las cuatro regiones del estado, donde se llevaron a cabo diferentes actividades con motivo de las fiestas patrias.

El reporte oficial señala que no se registraron incidentes que alteraran de manera significativa el desarrollo de los festejos, por lo que las actividades concluyeron con saldo blanco.