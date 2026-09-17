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Avalan insumos menstruales gratuitos en penales de SLP

La entrega dependerá de la disponibilidad presupuestal y de convenios entre autoridades sanitarias y penitenciarias

Por Pulso Online

Septiembre 17, 2026 07:36 a.m.
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Avalan insumos menstruales gratuitos en penales de SLP
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      El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Salud para incluir a las mujeres y personas menstruantes recluidas en centros penitenciarios de San Luis Potosí en los programas de entrega gratuita de insumos de salud menstrual.

      La modificación fue propuesta por el diputado Marco Antonio Gama Basarte y establece que el acceso a estos productos estará sujeto a la suficiencia presupuestal.

      Para aplicar la medida, la Secretaría de Salud podrá celebrar convenios específicos con las autoridades penitenciarias, responsables de atender a la población privada de la libertad.

      La legislación estatal ya contempla que los programas de salud menstrual prioricen a personas en condiciones de pobreza y marginación. Con la reforma, sus posibles beneficiarias también serán las internas de los centros penitenciarios estatales.

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      Gama Basarte sostuvo que la higiene menstrual debe considerarse un derecho relacionado con la dignidad, la igualdad de género y el acceso a la salud, el agua, el saneamiento y la información.

      El legislador señaló que las mujeres privadas de la libertad enfrentan mayores obstáculos para adquirir por cuenta propia productos como toallas sanitarias, tampones o copas menstruales.

      Aunque la reforma amplía la población que podrá recibir estos insumos, su entrega no será automática, pues dependerá de los recursos asignados y de la coordinación entre las dependencias involucradas.

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