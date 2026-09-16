Muere hombre ahogado en la presa Cañada del Lobo

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Un hombre de 29 años perdió la vida por sumersión en la presa Cañada del Lobo, durante la tarde de este miércoles.

El reporte fue recibido poco después de las 16:00 horas, luego de que algunas personas que se encontraban en el lugar advirtieron la emergencia e intentaron rescatar al hombre, sin conseguirlo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acudieron como primeros respondientes y aseguraron el área. Posteriormente arribaron rescatistas de Protección Civil Municipal.

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También se presentaron agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ingresó a la presa.