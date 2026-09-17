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Municipios deberán garantizar pensiones a sus policías

La reforma obliga a establecer esquemas de retiro, jubilación o pensión mediante instituciones públicas de seguridad social

Por Pulso Online

Septiembre 17, 2026 07:28 a.m.
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Municipios deberán garantizar pensiones a sus policías
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      Los ayuntamientos de San Luis Potosí deberán garantizar el acceso efectivo de sus policías a prestaciones de retiro, jubilación o pensión, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las reformas aprobadas por el Congreso del Estado.

      Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención Social, informó que la resolución de la Corte mantiene vigentes las modificaciones a la Constitución estatal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios.

      La normativa había sido impugnada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

      La reforma, promovida originalmente por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, establece que los municipios deberán incorporar a sus elementos de seguridad a esquemas administrados por instituciones públicas de seguridad social.

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      Estos mecanismos deberán considerar las funciones y condiciones de riesgo de los policías, además de cumplir con criterios de viabilidad financiera, continuidad institucional y transparencia. Los cabildos tendrán que emitir lineamientos para su operación, supervisión y evaluación.

      Badillo Moreno señaló que el objetivo es corregir la falta de cobertura pensionaria que enfrentan integrantes de corporaciones municipales, quienes no siempre cuentan con condiciones claras para jubilarse o acceder a una pensión.

      Los integrantes de los cuerpos estatales ya disponen de cobertura mediante la Dirección de Pensiones del Estado. Con la reforma, los ayuntamientos deberán diseñar mecanismos financieros y administrativos que permitan extender este derecho a sus corporaciones.

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