Auxilian a hombre en crisis nerviosa en el Distribuidor Juárez
Policías viales lo encontraron en la parte alta del paso vehicular y lo llevaron al Juzgado Cívico para localizar a sus familiares
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Un hombre que atravesaba por una crisis nerviosa fue auxiliado la tarde del miércoles en la parte superior del Distribuidor Juárez, en el cruce con la carretera 57, luego de que su condición representara un riesgo para su integridad.
El hombre fue localizado por agentes de la Policía Vial durante un recorrido por la zona. Los oficiales se acercaron para ponerlo a salvo y evitar que permaneciera en una situación de riesgo.
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Posteriormente, fue trasladado al área de Trabajo Social del Juzgado Cívico, donde se buscó establecer contacto con sus familiares para darle seguimiento al caso.
El hecho ocurrió durante la tarde del 16 de septiembre, en uno de los puntos de mayor circulación vehicular de la capital potosina.
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