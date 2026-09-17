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Congreso crea distintivo "Hecho en San Luis Potosí"

La reforma busca promover productos locales y fortalecer cadenas de comercialización en el estado

Por Pulso Online

Septiembre 17, 2026 07:34 a.m.
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Congreso crea distintivo "Hecho en San Luis Potosí"
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      El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable para incorporar el distintivo "Hecho en San Luis Potosí" como una herramienta de promoción de los productos elaborados en la entidad.

      Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, señaló que el distintivo pretende dar mayor visibilidad al valor agregado de los artículos potosinos y facilitar su incorporación a redes empresariales, cadenas productivas y esquemas de comercialización.

      La modificación faculta al Poder Ejecutivo estatal para utilizar esta identificación dentro de sus estrategias de promoción económica y en los sectores considerados prioritarios por el Programa General de Desarrollo Económico Sustentable y Competitividad.

      El legislador agregó que, durante el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, también se aprobaron cambios para ofrecer incentivos a inversionistas nacionales y extranjeros establecidos en otras entidades que trasladen o inicien actividades de manufactura en San Luis Potosí, siempre que su mercado principal se encuentre en el extranjero.

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      Según Rosas Montiel, estas disposiciones buscan atraer capital hacia sectores como la industria automotriz y las tecnologías verdes. Sin embargo, los resultados dependerán de los incentivos específicos que se otorguen, de las inversiones concretadas y de los empleos que efectivamente se generen.

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      Las modificaciones contemplan la operación de unidades con propulsión total o parcialmente eléctrica. El Congreso puso como ejemplo los vehículos incorporados al sistema MetroRed y señaló que la medida busca reducir emisiones y mejorar la calidad del aire.

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