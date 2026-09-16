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Ordenan detener a "El Paco" por el feminicidio de Claudia Tacoronte

La gobernadora de Morelos pidió ayuda para localizar al sospechoso tras las protestas de estudiantes en tres municipios

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 06:27 p.m.
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Ordenan detener a "El Paco" por el feminicidio de Claudia Tacoronte
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      Cuernavaca, Morelos, 16 de septiembre (El Universal).- La Fiscalía General de Morelos obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier "N", alias "El Paco" o "El Trompas", señalado como probable responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera.

      La gobernadora Margarita González Saravia solicitó la colaboración ciudadana para localizar al sospechoso y aseguró que mantiene seguimiento personal al caso.

      La mandataria expresó sus condolencias a la familia de la joven y respondió a los estudiantes que se manifestaron en Cuernavaca, Cuautla y Yautepec para exigir el esclarecimiento del crimen.

      Las movilizaciones incluyeron la irrupción de universitarios en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. González Saravia afirmó que su administración respeta el derecho a la protesta pacífica.

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      La gobernadora señaló que el Ejecutivo estatal colabora con la Fiscalía, aunque recordó que ese organismo autónomo es el responsable de conducir la investigación y ejecutar la orden judicial.

      Tacoronte, estudiante española de intercambio, fue atacada con un arma blanca en Cuautla. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la ubicación del sospechoso ni el posible móvil del crimen.

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