Lluvias y tormentas se esperan este jueves en SLP

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San Luis Potosí enfrentará este jueves una jornada de calor y lluvias, con mayor posibilidad de tormentas en las regiones Media y Huasteca, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Pronóstico detallado por regiones

En la zona Huasteca, donde se esperan las temperaturas más elevadas, el termómetro podría alcanzar los 36 grados Celsius, con una mínima de 21 grados. Para la tarde existe posibilidad de lluvias y tormentas muy fuertes, acompañadas de rachas de viento al momento de las precipitaciones.

La zona Media tendrá una máxima de 31 grados y mínima de 17, con lluvias y tormentas puntuales durante la tarde. En esta región se prevé viento del este con rachas superiores a 40 kilómetros por hora.

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Para la zona Altiplano se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 15, además de lluvias y tormentas puntuales por la tarde. El viento del sureste podría alcanzar rachas de 40 kilómetros por hora y llegar hasta 60 kilómetros por hora en zonas serranas.

Recomendaciones y alerta de Protección Civil

En la zona Centro, el ambiente será ligeramente más fresco, con una máxima de 26 grados y mínima de 14. También se esperan lluvias y chubascos puntuales durante la tarde, así como viento del noroeste con rachas superiores a 40 kilómetros por hora y de hasta 50 kilómetros por hora en sierras.

Protección Civil estatal advirtió que las condiciones de lluvia y tormentas podrían intensificarse durante el viernes, por lo que se recomienda mantenerse atento a la evolución del clima, especialmente en las zonas donde se presenten precipitaciones fuertes.

Las temperaturas continuarán entre calurosas y muy calurosas, por lo que también se recomienda mantener una adecuada hidratación y evitar una exposición prolongada al sol.