logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo entrega Vía Alterna a potosinos

Retomó el proyecto con la nueva prolongación Salk, para una movilidad sin límites

Por Redacción

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Gallardo entrega Vía Alterna a potosinos

Después del abandono de la “herencia maldita” que dejó botado el proyecto, el gobernador del estado de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, puso en operación la nueva Vía Alterna Sur, que conecta las prolongaciones Juárez y Salk, con el Eje 122 y con la Avenida CFE, contribuyendo de manera inmediata a desahogar el congestionamiento vehicular en la Carretera 57.

Al reafirmar el compromiso con las y los potosinos que tendrán un ahorro en el tiempo de traslado y con los sectores industrial y empresarial que contarán con una vía rápida y segura para el desplazamiento de trabajadores y productos, el mandatario estatal resaltó que en el proyecto rescatado y ampliado se invirtieron más de 713 millones de pesos.

La nueva Vía Alterna parte desde la prolongación de la Avenida Juárez hasta el Eje 122, cuenta con una extensión de mil 110 metros lineales, además de un puente que pasa por las vías del tren, que incluyó una conexión con la prolongación de Avenida Salk de más de 5 kilómetros y una glorieta para una mejor vialidad, lo que generará mayor plusvalía a los hogares y a las empresas cercanas a la construcción.

Gallardo Cardona expuso que estas obras integrales reducirán en 30 por ciento el tráfico de la Carretera 57, “le vamos a dar a las familias potosinas más tiempo de calidad con sus familias, con sus hijos e hijas, con sus padres y madres, porque se perdía más de una hora para ir a trabajar todos los días”. También destacó que la iniciativa privada gana como las y los empresarios inmobiliarios de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón
Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

Evita RGC hablar de inversión en oficina de Japón

SLP

Rubén Pacheco

Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS
Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS

Colectivo señala de inexactos datos del titular de la STPS

SLP

Rolando Morales

Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros
Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros

Cedieron pozo… y Concejo quiere perforar otros

SLP

Samuel Moreno

Concejal poceña indica que se estudia la posibilidad; achaca escasez a deficiencias del Interapas

Administración capitalina sigue en la mira del IFSE
Administración capitalina sigue en la mira del IFSE

Administración capitalina sigue en la mira del IFSE

SLP

Ana Paula Vázquez

El IFSE analiza las cuentas públicas de la capital de San Luis Potosí. Entérate de la situación actual y las acciones tomadas.