Requiere verificación uso de la IA en salud
Se recomienda verificar fuentes y evitar tratamientos sin credenciales en plataformas digitales de salud.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El uso de la inteligencia artificial para buscar respuestas rápidas a problemas de salud, incluidos los relacionados con la salud mental, requiere verificar la información y consultar a profesionales, advirtió Manuel Alejandro Galván Arroyo, presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí.
Alerta sobre riesgos de la inteligencia artificial en salud
El especialista señaló que la inteligencia artificial representa una herramienta útil para el sector salud, tanto en actividades administrativas como en otros procesos, pero advirtió que sus respuestas no deben asumirse como diagnósticos ni como soluciones definitivas sin una validación médica.
Galván Arroyo comparó esta tendencia con la difusión de supuestos remedios milagrosos en redes sociales, una práctica que, recordó, también tuvo presencia durante la pandemia de Covid-19, cuando algunas personas recurrieron a alternativas sin evidencia científica con la esperanza de curar enfermedades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Recomendaciones para el uso responsable de plataformas digitales
Indicó que uno de los principales riesgos de las plataformas digitales es la circulación de información engañosa y la presencia de personas que ofrecen tratamientos sin contar con las credenciales necesarias.
Por ello, recomendó verificar las fuentes antes de seguir cualquier consejo relacionado con la salud.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Tres empleados de SEDUVOP arrestados por tirar muebles en lote baldío
Pulso Online
La Secretaría de Seguridad informó que los detenidos usaban una camioneta para depositar maleza y muebles.
Congreso organizó carrera sin avisar a municipio; la suspendió
Iván Edmundo Rodríguez
Apenas el viernes solicitó el apoyo de la Policía Vial para la seguridad en el recorrido
Suspenden actividades en canchas y áreas verdes de los Tangamanga
Pulso Online
Fue a través de sus redes sociales que se dio a conoce el anuncio, tras las lluvias de viernes y sábado