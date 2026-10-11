Requiere verificación uso de la IA en salud

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El uso de la inteligencia artificial para buscar respuestas rápidas a problemas de salud, incluidos los relacionados con la salud mental, requiere verificar la información y consultar a profesionales, advirtió Manuel Alejandro Galván Arroyo, presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí.

Alerta sobre riesgos de la inteligencia artificial en salud

El especialista señaló que la inteligencia artificial representa una herramienta útil para el sector salud, tanto en actividades administrativas como en otros procesos, pero advirtió que sus respuestas no deben asumirse como diagnósticos ni como soluciones definitivas sin una validación médica.

Galván Arroyo comparó esta tendencia con la difusión de supuestos remedios milagrosos en redes sociales, una práctica que, recordó, también tuvo presencia durante la pandemia de Covid-19, cuando algunas personas recurrieron a alternativas sin evidencia científica con la esperanza de curar enfermedades.

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Recomendaciones para el uso responsable de plataformas digitales

Indicó que uno de los principales riesgos de las plataformas digitales es la circulación de información engañosa y la presencia de personas que ofrecen tratamientos sin contar con las credenciales necesarias.

Por ello, recomendó verificar las fuentes antes de seguir cualquier consejo relacionado con la salud.