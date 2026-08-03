Más de 20 mdp costó el Mundial al Ayuntamiento

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí destinó un total de 20 millones 306 mil pesos a las actividades realizadas con motivo de las transmisiones de partidos del Mundial en espacios públicos de la capital, lo que representa un costo promedio cercano a los 390 mil pesos por cada encuentro proyectado, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Ciudadanos Observando revela incremento en gasto

De acuerdo con los datos dados a conocer por la organización Ciudadanos Observando, la cifra se incrementó respecto a los 18 millones 306 mil pesos que previamente habían sido identificados mediante información obtenida de la Plataforma Estatal de Transparencia. A ese monto se sumó un pago adicional por 2 millones de pesos realizado en junio a la empresa Juegos Orientados a la Venta de Impacto, S.A. de C.V detectado en los egresos del mes de junio.

Declaraciones y cuestionamientos sobre el gasto

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Según los registros revisados por Ciudadanos Observando, dicho recurso corresponde a una segunda parcialidad relacionada con la organización, producción y operación de espacios públicos utilizados durante la justa mundialista, lo que elevó el gasto total por encima de los 20 millones de pesos.

La organización también recordó que el pasado 11 de junio el alcalde Enrique Galindo Ceballos declaró que el costo de estas actividades rondaría los 10 millones de pesos. Sin embargo, sostuvo que los propios documentos oficiales del Ayuntamiento muestran un gasto final superior al doble de esa cantidad.

Ciudadanos Observando indicó que el debate no se centra en la realización de actividades recreativas para la población, sino en el monto de los recursos públicos destinados a ellas y en la diferencia entre lo anunciado inicialmente y lo finalmente ejercido.

En ese sentido, la organización cuestionó la pertinencia del gasto ante las necesidades que enfrenta la ciudad en rubros como servicios públicos, mantenimiento de calles, seguridad y atención a colonias, además de señalar que los eventos también funcionaron como un espacio de promoción de la imagen del presidente municipal.