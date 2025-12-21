GCE reporta 253 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana

La Guardia Civil Estatal informó que, del 13 al 19 de diciembre, realizó 253 detenciones en los 59 municipios de San Luis Potosí, como parte de las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad.

De acuerdo con un comunicado oficial, 252 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras que una más fue presentada ante un Juez Cívico Calificador por faltas administrativas.

En el mismo periodo, la corporación reportó la recuperación de 22 vehículos con reporte de robo, de los cuales 17 eran automotores o unidades de carga y cinco motocicletas.

Asimismo, derivado de labores de inteligencia, se aseguró dos kilos con 50 gramos de marihuana, 339 dosis de metanfetamina y 27 dosis de cocaína.

La Guardia Civil Estatal señaló que, en coordinación con Defensa y Guardia Nacional, se decomisaron tres armas de fuego cortas, tres cargadores, 42 cartuchos útiles, además de ocho armas prohibidas y 32 objetos conocidos como "poncha llantas".

El comunicado indica que los operativos en zonas comerciales y carreteras estatales continúan activos, particularmente durante la temporada decembrina, con el objetivo de prevenir delitos y atender la movilidad de visitantes y connacionales.

Finalmente, la corporación recordó que la ciudadanía puede reportar emergencias a través del 9-1-1 y realizar denuncias anónimas al 089.

