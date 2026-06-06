Giran aprehensión contra presunto asesino de perros

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La Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo orden de aprehensión de un juez de control para detener al hombre que presuntamente mató a dos perros la semana pasada en un campo de fútbol, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez.

El supuesto criminal se encuentra prófugo de la justicia y resguardándose en un estado limítrofe de la entidad potosina. Así lo reveló este viernes el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, al complementar que el imputado es un hombre de 90 años de edad, quien supuestamente padece de sus

facultades mentales.

Afirmó que, a través de los acuerdos de colaboración, la Policía de Investigación (PDI) buscará cumplimentar la detención con apoyo de la Fiscalía General de un estado vecino, donde se tiene identificado al presunto agresor.

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Pese a la edad del imputado, el mandatario estatal asumió que se aplicará todo el "peso de la ley" para garantizar justicia en el crimen de maltrato animal.

"Está identificado en otro estado. Tenemos cooperación con el otro estado para que sea detenida la persona (...) una persona de 90 años con pérdida de facultades, mas sin embargo (sic), la Fiscalía le otorgó la orden de aprehensión", comentó.

De acuerdo con el artículo 317 fracción tercera del Código Penal del Estado, en caso de que el maltrato haya provocado la muerte, al responsable se le impondrá pena de 24 meses a cinco años de prisión, y multa de 300 a 600 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA)vigente, equivalente de 35 mil 193 a 70 mil 386 pesos.