Glosa del informe, día de campo para funcionarios

Las comparecencias de funcionarios estatales ante el Congreso fueron poco menos que un paseo por el parque, pues no hubo cuestionamientos de peso por parte de los legisladores.

Lo que más destacó fue la protesta de un grupo de taxistas durante la rendición de cuentas de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.

La titular de Salud, Leticia Gómez Ordaz, fue cuestionada principalmente respecto al abasto de medicamentos en clínicas y hospitales, a lo que la funcionaria respondió que desde diciembre de 2024 se entregó al nuevo sistema IMSS-Bienestar el Almacén Central del Estado, por lo que la distribución de insumos y medicamentos es federal.

El mismo argumento usó para deslindarse de otros temas que antes eran de su competencia, como los trasplantes y el Hospital Regional de Ciudad Valles.

Otras preguntas sirvieron para que la secretaria repitiera los datos del Informe del gobernador.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, tuvo cuestionamientos sobre la División Caminos de la Guardia Civil del Estado, así como del combate a delitos que afectan a ganaderos.

El cuestionamiento de más peso vino de Marco Gama, quien afirmó que las cifras delictivas no han bajado y que es necesario que las labores de seguridad pública vuelvan a las manos de la sociedad civil.

Araceli Martínez, de la SCT, respondió a cuestionamientos sobre el costo de la Red Metro. Cuesta, 7 mil 561 pesos diarios por unidad, respondió.

Se le preguntó sobre la verificación del transporte público, concesiones y renovación del parque vehicular, así como del transporte de personal.