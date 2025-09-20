logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gráfico: Se mantiene cierre en tramo de Santos Degollado

El Interapas detalló que hay obras de rehabilitación de drenaje en la zona

Por Redacción

Septiembre 20, 2025 04:08 p.m.
A
Gráfico: Se mantiene cierre en tramo de Santos Degollado

El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) informó que mantiene el cierre de un tramo de la avenida Santos Degollado por obras.

El organismo detalló que, debido a la rehabilitación de drenaje en dicha avenida, se encontrará cerrada la vialidad desde Mariano Jiménez hasta Tomasa Estévez, pero únicamente en el carril que va al poniente.

"Hacemos un llamado a la población a respetar la señalética. Toma precauciones y rutas alternas", pidió el Interapas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: Interapas 

Sin embargo, no se ha informado sobre el tiempo que se llevarán los trabajos en la zona. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gráfico: Se mantiene cierre en tramo de Santos Degollado
Gráfico: Se mantiene cierre en tramo de Santos Degollado

Gráfico: Se mantiene cierre en tramo de Santos Degollado

SLP

Redacción

El Interapas detalló que hay obras de rehabilitación de drenaje en la zona

Busca Soledad reconocimiento de UNESCO
Busca Soledad reconocimiento de UNESCO

Busca Soledad reconocimiento de UNESCO

SLP

Flor Martínez

Sería el primer municipio del país con 'Bandera Blanca' en analfabetismo

En el abandono, edificio de la FGE en La Pila
En el abandono, edificio de la FGE en La Pila

En el abandono, edificio de la FGE en La Pila

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares informó que no hay pretensión de cambiar de sede en la dependencia

Desunión familiar y soledad, lo que más influye en ideas suicidas: Ssa
Desunión familiar y soledad, lo que más influye en ideas suicidas: Ssa

Desunión familiar y soledad, lo que más influye en ideas suicidas: Ssa

SLP

Rubén Pacheco

San Luis Potosí se posicionó como la sexta entidad del país con la tasa más alta