Gráfico: Se mantiene cierre en tramo de Santos Degollado

El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas) informó que mantiene el cierre de un tramo de la avenida Santos Degollado por obras.

El organismo detalló que, debido a la rehabilitación de drenaje en dicha avenida, se encontrará cerrada la vialidad desde Mariano Jiménez hasta Tomasa Estévez, pero únicamente en el carril que va al poniente.

"Hacemos un llamado a la población a respetar la señalética. Toma precauciones y rutas alternas", pidió el Interapas.

Foto: Interapas

Sin embargo, no se ha informado sobre el tiempo que se llevarán los trabajos en la zona.