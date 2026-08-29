Grupo Fraternidad logra buena recaudación para los ancianitos

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Grupo Fraternidad "Héctor Colunga Rodríguez A.C.", obtuvo donativos para su labor altruista que protege ancianos en tres casas de asistencia de la capital potosina, luego de que este jueves, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo San Luis, organizó para ese fin, una cena de gala.

Las casas hogar para personas mayores, patrocinadas y operadas por Grupo Fraternidad "Héctor Colunga Rodríguez A.C.", proporcionan asistencia a personas de la tercera edad, entre las que incluyen gente de más de cien años de vida.

Los espacios de asistencia que recibieron el beneficio, son la Casa Hogar "Domus Cáritas San Patricio", Casa Hogar "Guadalupe Chávez y Chávez" y casa hogar Domus Cáritas "Reina de la Paz"

La propuesta del organismo empresarial fue presentada al presbítero Héctor Colunga Rodríguez y al empresario Jordi Vilet Ocaña, este último cofundador de la institución.

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Empresarios potosinos donaron recursos como participantes en la cena de gala y al final obtuvieron una utilidad de 71 mil 655 pesos con 60 centavos, entregados durante el evento, directamente al empresario del grupo beneficiario.