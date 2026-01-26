Habrá amplia revisión para el sector industrial

De cara a la nueva realidad con el exterior, viene una revisión profunda de las necesidades de cada uno de los sectores de la industria, no nada más de los relacionados con la exportación, sino también aquellos que son proveedores y que fortalecen las cadenas de suministro, informó la virtual titular de la presidencia de la Alianza Empresarial Potosina, Imelda Elizalde Martínez.

La nueva titular de la presidencia sustituye a Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, explicó que a través de los organismos empresariales, la prioridad será revisar los asuntos pendientes transversales de todos los sectores, no sólo del metal mecánico, no sólo del automotriz y tampoco los que se encuentran en un proceso informal con el mercado

exterior, sino también de los proveedores de los grandes exportadores.