Hace SEGE chanchullo a indígenas

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) buscan dar por cumplida la suspensión definitiva concedida en el juicio de amparo 352/2025 promovido por madres de familia del preescolar indígena Benito Juárez, en Tanculpaya, Ciudad Valles, pese a que el aula entregada a finales de diciembre ya presenta filtraciones de agua y la rehabilitación del plantel continúa inconclusa, advirtió la asociación civil Perteneces.

Acciones de la autoridad

Flor Celeste Zamarrón García, abogada del área de litigio estratégico, informó que en el plantel estudian 58 niñas y niños y que entre los puntos no atendidos permanecen la barda perimetral, sanitarios adecuados, un área de dirección, así como la instalación de aire acondicionado e internet.

La falla en la barda perimetral ya generó incidentes dentro del preescolar. Según la litigante, perros callejeros han ingresado al plantel y en uno de los casos un alumno y una madre de familia fueron mordidos. Añadió que la falta de barda también permite el acceso de personas ajenas a la comunidad escolar durante el horario de clases.

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¿Qué declararon las autoridades sobre servicios pendientes?

Sobre los servicios pendientes, indicó que la autoridad respondió por oficio que no es viable instalar aire acondicionado porque podría representar un riesgo para la salud de las infancias, mientras que en el caso del internet sostuvo que no es necesario por la edad de estudiantes de entre 3 y 5 años. La organización considera que ambos puntos forman parte de las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la educación y el acceso a tecnologías.

La semana pasada, madres de familia recibieron un documento para formalizar la entrega de la obra, pero en el mismo escrito asentaron que la rehabilitación sigue incompleta. Aunque el juicio de amparo aún no concluye, la suspensión federal permanece vigente y obliga a las autoridades estatales a atender integralmente las necesidades acreditadas en el plantel vallense.