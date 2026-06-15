Halla Interapas fugas y varias tomas ilegales

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El organismo operador de agua Interapas detectó una toma clandestina y diversos casos de desperdicio de agua en distintos sectores de la capital potosina, lo que derivó en la aplicación de sanciones económicas y la cancelación de conexiones irregulares.

Las multas por este tipo de faltas pueden alcanzar hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), de acuerdo con la normativa vigente, lo que puede derivar en un monto superior a los 50 mil pesos.

Uno de los casos se registró en la calle Sevilla y Olmedo, en el barrio de San Sebastián, donde personal del organismo encontró una toma de agua sin contrato formal. Durante la inspección, el habitante del inmueble reconoció que no contaba con registro ante Interapas. Además, se observaron escurrimientos que provocaban encharcamientos tanto en la banqueta como en la vialidad, por lo que la conexión fue cancelada y se impusieron las sanciones correspondientes.

Las revisiones también alcanzaron un domicilio ubicado en Circuito Monarca, en la colonia Álamos, donde se detectó un considerable desperdicio de agua. En este punto también se procedió a cancelar la toma y aplicar una multa por el uso inadecuado del recurso.

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Otro de los reportes atendidos correspondió a un predio localizado en la esquina de las calles Sol y Alemania, en la colonia Florencia. Vecinos de la zona habían denunciado una fuga constante, situación que fue corroborada durante la inspección. El organismo determinó que el problema estaba relacionado con las malas condiciones del aljibe y fallas en su sistema de control.

De acuerdo con la información proporcionada por Interapas, en los dos últimos casos el desperdicio se originó por deficiencias en instalaciones particulares, por lo que recordó que el mantenimiento de tuberías, depósitos y sistemas internos es responsabilidad de los propietarios. El organismo también reiteró el llamado a reportar fugas, desperdicios y conexiones irregulares para evitar pérdidas de agua potable en la zona metropolitana.