logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hampa suple el "halconeo" con tecnología

La SSPC estatal ha desarticulado redes de monitoreo remoto

Por Rubén Pacheco

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Hampa suple el "halconeo" con tecnología
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El crimen organizado se ha actualizado con la llegada de las nuevas tecnologías, pues ahora ya no utiliza personas para realizar labores de vigilancia de las corporaciones de seguridad conocida como halconeo, sino mediante la utilización de cámaras con seguimiento vía internet.

      Así lo advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien enfatizó que a las agrupaciones delictivas les resulta más accesible esta metodología, porque monitorean vía remota sin necesidad de estar presentes en determinado lugar.

      El mando policial recordó que recientemente la corporación estatal inhabilitó 10 cámaras con sus respectivas instalaciones, localizadas en una comunidad del municipio de Cedral.

      Explicó que durante la ejecución de estos operativos, se realizan entrevistas con los residentes y comerciantes sobre la ubicación de los dispositivos y en algunos casos confirman que ellos los colocaron.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante ello se les recomienda retirarlas y colocarlas en sus propiedades, dado que al situarlas en árboles o postes de servicios públicos genera irregularidades o que se atribuya a la delincuencia.

      "Se han desarticulado en este año diversas personas que luego traen las tablets o en el mismo teléfono celular visualizando esas cámaras, que se comunican vía internet", concluyó 

      El halconeo se sanciona con una pena de cinco a 12 años de prisión y una multa equivalente de 500 a mil 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 58 mil 655 a 140 mil 772 pesos, precisa el numeral 293 QUÁTER del Código Penal del Estado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Lluvia deja tres vehículos varados y obliga a cerrar vialidades en la capital
        Lluvia deja tres vehículos varados y obliga a cerrar vialidades en la capital

        Lluvia deja tres vehículos varados y obliga a cerrar vialidades en la capital

        SLP

        Pulso Online

        Dos unidades quedaron atrapadas en el Puente Pemex y otra en el bulevar Jacobo Payán

        Sedesore desconoce inversión de programa de útiles escolares
        Sedesore desconoce inversión de programa de útiles escolares

        Sedesore desconoce inversión de programa de útiles escolares

        SLP

        Rubén Pacheco

        Se verifican padrones para evitar duplicaciones y se atienden solicitudes de grupos sociales

        SSPC alerta que criminales ya usan cámaras para el halconeo
        SSPC alerta que criminales ya usan cámaras para el halconeo

        SSPC alerta que criminales ya usan cámaras para el halconeo

        SLP

        Rubén Pacheco

        El titular de la SSPC explicó que estas cámaras permiten monitoreo sin presencia física, complicando la seguridad local.

        SEGE concluye proceso administrativo contra Universidad Potosina por falta de RVOE
        SEGE concluye proceso administrativo contra Universidad Potosina por falta de RVOE

        SEGE concluye proceso administrativo contra Universidad Potosina por falta de RVOE

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Fiscalía General del Estado confirmó que Segoviano García será citado ante el Ministerio Público por irregularidades.