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Hará el IMSS vasectomías sin bisturí, gratuitas

Por Samuel Moreno

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Hará el IMSS vasectomías sin bisturí, gratuitas
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      El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, llevará a cabo del 15 al 19 de junio una jornada de vasectomías sin bisturí en distintas unidades médicas del estado, con el objetivo de promover la planificación familiar y la paternidad responsable.

      La institución, informó que el procedimiento se ofrecerá de manera gratuita tanto a derechohabientes como a personas que no cuentan con afiliación al Seguro Social, por lo que hizo un llamado a los interesados a acercarse a las sedes participantes para recibir orientación y agendar una cita.

      Las intervenciones se realizarán en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, así como en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 45 y No. 47, ubicadas en la capital potosina. De igual forma, la jornada llegará a la UMF No. 3 del municipio de Ciudad Valles.

      La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente para los hombres que ya han decidido no tener más hijos. El procedimiento se realiza con anestesia local, no requiere hospitalización y permite una recuperación rápida, por lo que los pacientes pueden reincorporarse a sus actividades habituales en poco tiempo. 

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      De acuerdo con cifras del IMSS, durante 2024 se realizaron 22 mil 212 vasectomías sin bisturí en el país, mientras que en lo que va de 2025 se han efectuado más de 16 mil procedimientos. El instituto señala que este método de planificación familiar tiene una efectividad superior al 99 por ciento y forma parte de las estrategias para fomentar una mayor participación de los hombres en la salud reproductiva. 

      La dependencia federal reiteró que los servicios estarán disponibles sin costo para la población en general durante la jornada, con la finalidad de ampliar el acceso a métodos anticonceptivos definitivos y fortalecer las acciones de planificación familiar en San Luis Potosí.

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