Harán inspección judicial en cauce del Río Santiago

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El próximo 25 de septiembre se realizará una diligencia de inspección judicial en el Río Santiago, como parte del incidente de suspensión 614/2025-III, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, donde se revisarán las condiciones del cauce y la infraestructura existente en la zona.

La diligencia está programada a las 10:00 horas y forma parte de un procedimiento judicial promovido por la asociación civil Cambio de Ruta, en el que el juzgado determinó que las personas interesadas podrán observar su desarrollo siempre que permanezcan a una distancia considerable de las partes involucradas y del actuario, a fin de no interferir con la actuación.

La asociación civil detalló que entre los aspectos señalados se encuentra un cruce provisional que, de acuerdo con la SEDUVOP, presenta deslaves y daños que podrían provocar su colapso si continúan las lluvias.

De acuerdo con un oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) el pasado 3 de septiembre, en el área del Puente Esmeralda existe un cruce provisional que quedó en abandono y que actualmente presenta deslaves en sus taludes, además de daños y deformaciones en las tuberías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La asociación advierte que la propia dependencia estatal reconoció que, ante la continuidad de las lluvias, existe una alta probabilidad de que dicho cruce provisional colapse.

También reportó que la humedad ha provocado mayores deslaves y que el nivel del agua en el cauce aumentó, lo que impidió el acceso al sitio durante la revisión.

El documento de la Seduvop refiere, además, que existe un bloqueo inmediato en uno de los lados de la zona donde se ubica el puente Esmeralda.

Cabe señalar que los habitantes del ejido Soledad manifestaron su inconformidad al inicio de estas obras, ya que, durante varios meses y derivado de las maniobras de la maquinaria, se generaron daños en el puente en mención, lo que obligaba a quienes habitan por las parcelas de esa zona o realizan actividades en el campo a desplazarse por otro trayecto más largo para poder cruzar al otro lado del camino que conectaba hacia Valle de la Palma y viceversa.

La asociación civil enfatizó que esta inspección permitirá verificar directamente las condiciones actuales del río Santiago, un antiguo cauce natural de temporal que durante la temporada de lluvias recupera su caudal, así como el estado de la infraestructura ubicada en sus inmediaciones para un manejo y futuro responsable.