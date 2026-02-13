Hasta ahora, no es obligatorio el cubrebocas por sarampión: RGC

Aunque el Gobierno del Estado todavía no considera el uso obligatorio de cubrebocas como medida preventiva contra el sarampión, en diferentes puntos de la capital potosina se observan módulos de vacunación para dicho padecimiento.

Por ejemplo, en el Centro Histórico este viernes operaron dos puntos de inmunización, uno a las afueras del palacio de Gobierno del Estado operado por los Servicios de Salud, y el segundo en la explanada del Teatro de la Paz con brigadas del gobierno federal.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, refirió que, por el momento, San Luis Potosí no se incorporará a la medida de la obligatoriedad del tapabocas, porque el 80 por ciento de las y los infantes están vacunados contra esa enfermedad.

"Pero lo que falte, tenemos vacunas suficientes. Ya estamos en cuatro células vacunando en San Luis Potosí, quien guste vacunarse hay que vacunarse (...) si falta una reforzadita nos la damos todos", comentó.

Afirmó que, en la actualidad existen siete casos detectados por el sistema epidemiológico estatal, sin embargo, corresponde a cinco trabajadores procedentes de estados del sur del país y dos pilotos, es decir, se contagiaron en otro lugar y aquí fueron diagnosticados.