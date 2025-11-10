Hoteleros piden reforzar seguridad para huéspedes

Hoteleros de Villa de Pozos, en reunión con la titular de Turismo Municipal, Aurora Zamora Vázquez, pidieron reforzar temas como la seguridad pública tanto para sus trabajadores como para las y los huéspedes que llegan o salen de sus establecimientos.

Desde la creación del Consejo Consultivo de Turismo de esta demarcación, ya son once los establecimientos de hospedaje que participan en este organismo que busca fortalecer, desarrollar y promover al sector tanto hacia adentro como al exterior del municipio.

Fue durante la tercera sesión de trabajo de dicho Consejo que la directora Aurora Zamora sostuvo conversaciones con las y los empresarios hoteleros de Villa de Pozos para identificar los principales retos del sector y generar estrategias que fortalezcan los servicios turísticos en el municipio.

La seguridad destacó como tema prioritario, tanto para el personal de los hoteles como para sus clientes. Se pidió que la Guardia Civil Municipal refuerza estrategias como los recorridos diarios en las zonas donde se ubican los establecimientos.

Zamora Vázquez reconoció la importancia de mantener una comunicación cercana con los empresarios hoteleros, al señalar que estas acciones contribuyen a consolidar un entorno turístico seguro, ordenado y con servicios de calidad que garanticen el bienestar de quienes visitan Villa de Pozos.