Cae producción y exportación de vehículos ligeros

De enero a octubre del presente año, la exportación de vehículos ligeros tanto de BMW como de General Motors (GM), ambos con presencia en el estado de San Luis Potosí, han mantenido niveles inferiores a los del año pasado, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, de enero a octubre BMW registró la exportación de un total de 74 mil 416 vehículos ligeros, cifra que implica una disminución del 10.3 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024 cuando alcanzó la exportación de 82 mil 980 unidades.

En el caso de GM, la exportación de vehículos ligeros en el acumulado anual alcanzó un total de 697 mil 60 unidades, apenas 1.3 por centro más que en 2024, cuando ésta ascendía a los 687 mil 807 vehículos ligeros exportados.

De igual forma, la producción total de vehículos ligeros en ambos casos mantiene una tendencia a la baja, con BMW alcanzando las 82 mil 681 unidades este año, lo que equivale a una disminución del 4 por ciento con respecto al año pasado.

Mientras que para GM este acumulado asciende a los 742 mil 806 vehículos ligeros producidos en 2025, lo que representa una ligera disminución del 0.5 por ciento a comparación del 2024.

Finalmente, para el rubro de las ventas al público en el mercado interno de vehículos ligeros, BMW mantiene un acumulado anual de 15 mil 588 unidades, una cifra superior al mismo periodo del año pasado en un 12.2 por ciento. Sin embargo, para GM, con un total de 159 mil 34 unidades, ha disminuido sus ventas en un 5 por ciento, tan solo en un año.